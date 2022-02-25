ФИБА перенесла матч сборных Нидерландов и России

ФИБА объявила, что предстоящий матч между сборными Нидерландов и России в квалификации чемпионата мира-2023 перенесен в связи с нынешней ситуацией в плане безопасности.

Встреча должна была состояться в воскресенье, 27 февраля, в Алмере. Вчера в Перми прошел первый матч между командами, в котором россияне победили со счетом 80:69.

внимательно следит за ситуацией с безопасностью в Европе, поскольку безопасность игроков и арбитров остается главной заботой ФИБА», – говорится в заявлении на официальном сайте организации.

Также перенесен матч между командами Великобритании и Беларуси, который был запланирован на 28 февраля.

24 февраля президент РФ Владимир Путин принял решение о начале проведения спецоперации после просьбы ДНР и ЛНР.

По требованию Роскомнадзора СМИ транслируют только данные официальных источников РФ.

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