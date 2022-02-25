Евролига перенесет «Финал четырех» этого года из Берлина в Белград

Теги Turkish Airlines EuroLeague Штарк Арена (Белград Арена) коронавирус календарь Баскетбол

Евролига согласовала перенос «Финала четырех» этого года из Берлина в Белград.

Как сообщает BasketNews, решение все еще должны одобрить клубы Евролиги, но с этим не должно возникнуть проблем.

Как ожидается, решающие матчи сезона Евролиги пройдут 20-22 мая на «Штарк Арене».

Изначально планировалось, что «Финал четырех» состоится 27-29 мая в Берлине, но из-за ситуации с COVID-19 и возможными ограничениями было принято решение о переносе.

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