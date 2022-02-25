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    Стивен Эй Смит: «Потолок «Лейкерс» – первый раунд плей-офф»

    Теги Лейкерс НБА Стивен Эй Смит Баскетбол

    Известный телеведущий Стивен Эй Смит оценил потенциал «Лейкерс» в сезоне-2021/22.

    «Потолок «Лейкерс» – плей-офф и вылет в первом раунде. Я не представляю их обыгрывающими «Голден Стэйт», «Финикс». Им не пройти «Мемфис». Им не пройти «Юту». У них даже могут возникнуть проблемы с «Далласом», даже так! И не забываем про «Денвер».

    Если приглядеться к «Лейкерс», то это будет удачей для них пройти дальше турнира плей-ин. Ожидание должно быть таким, что они должны хотя бы попасть в первый раунд. Все-таки у них есть Леброн Джеймс и Расселл Уэстбрук», – заявил Стивен Эй.

    «Американские горки», или половина сезона «Уорриорз»

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