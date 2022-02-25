Димитрис Итудис: «Мы хотим играть и защищать клубные цвета ЦСКА»

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Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис высказался по поводу решения отменить матч Евролиги против «Баварии».

«Это была странная ситуация для нас. Мы занимаемся спортом, а спорт должен объединять людей. Объединять, дарить радость и удовольствие. Было странно говорить игрокам, что матч перенесен. У нас нет новых данных, мы ждем информации и надеемся, что завтра ситуация поменяется.

На самом деле, игроки тоже были удивлены. Мы были в 10 минутах езды от арены, когда узнали, что матч перенесен. У нас прошли все тренировки. Игроки и тренерский штаб «Баварии» были готовы выйти на паркет. Но решаем не мы.

Мы хотели подарить радость болельщикам. Напоминаю, что у ЦСКА интернациональный состав игроков и тренеров. Мы хотим играть и защищать клубные цвета», – сказал Итудис.

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