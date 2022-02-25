«Енисей» объявил об отмене матчей с «Шяуляем» и «Лиепаей»

объявил об отмене матчей Европейской северной баскетбольной лиги с литовским и латвийской «Лиепаей».

«В связи с введением чрезвычайного положения в Литве Европейская северная лига приняла решение об отмене матчей. Игры с «Шяуляем» и «Лиепаей», запланированные на 25 и 26 февраля, отменены.

Мужская команда вернулась в Красноярск

Дальнейшие шаги по продолжению сезона ENBL будут объявлены позже», – отмечается в сообщении красноярского клуба.

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