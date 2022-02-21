Джувэн Ховард ударил тренера Висконсина после игры

Главный тренер университета Мичиган Джувэн Ховард спровоцировал потасовку между командами после матча с Висконсином. Ему не понравилось, что его коллега Греб Гард взял тайм-аут на последних секундах встречи, хотя его команда побеждала с крупным счетом. Вместо рукопожатия Ховард высказал Гарду претензии, а потом наградил свингом с правой его ассистента Джо Краббенхофта.

«Я ему сказал, что припомню это. Он начал трогать меня руками, и это было лишним, ведь мы просто говорили. Именно с этого все началось, мне показалось, что я должен постоять за себя», – заявил Ховард.

Гард объяснил свои действия тем, что на последних секундах у него на паркете оставались резервисты и «он не хотел, чтобы они попали в неудачную ситуацию».

Висконсин выиграл со счетом 77:63.

На послематчевой пресс-конференции Ховард не стал извиняться за свои действия, однако признал, что не хотел, чтобы его игроки участвовали в потасовке и размахивали кулаками.

Хорварду грозит 2-матчевая дисквалификация и штраф в размере 10 тысяч долларов.

Ховард начал работать с Мичиганом в 2019 году. В прошлом сезоне он был признан лучшим тренером по версии AP. В ноябре прошлого года он подписал 5-летнее соглашение с университетом.

Ховард провел 19-летнюю карьеру в НБА и дважды выигрывал чемпионский титул в составе «Хит».