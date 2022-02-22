Джувэн Ховард отстранен до конца регулярного чемпионата NCAA и оштрафован на 40 тысяч долларов

Главный тренер университета Мичиган Джувэн Ховард отстранен руководством команды до конца регулярного чемпионата и оштрафован на 40 тысяч долларов.
Специалист пропустит 5 матчей Мичигана.
Ховард на этой неделе спровоцировал потасовку между командами после матча NCAA с Висконсином.
Ховарду не понравилось, что его коллега Греб Гард взял тайм-аут на последних секундах встречи, хотя его команда побеждала с крупным счетом. Вместо рукопожатия Ховард высказал Гарду претензии, а потом наградил свингом с правой его ассистента Джо Краббенхофта.
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