Шон Маркс: «По правде говоря, мы давно наблюдали за Беном Симмонсом»

Генеральный менеджер назвал новобранца команды высококлассным универсальным игроком.

«Не секрет, что он высококлассный баскетболист НБА. По правде говоря, мы давно следили за ним. Он обладает выдающейся универсальностью, благодаря тому, что он умеет на обоих концах площадки в нападении и в защите. Он идеально подходит нашей команде.

Он может начать быстрый отрыв, забрав подбор в защите и пойдя вперед. Я не знаю, является ли он разыгрывающим, четвертым номером или пятым. Но я знаю, что он чертовски хороший баскетболист. Так что мы в восторге от него», – сказал Маркс.

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