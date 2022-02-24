Алекс Абринес: «Не очень хочется ехать сегодня в Россию»

Игрок «Барселоны» Алекс Абринес признался, что без энтузиазма едет в Россию, где его команде предстоят выездные матчи Евролиги.
«Что-то не очень хочется ехать сегодня в Россию... ☹️» – написал баскетболист в твиттере.
«Барселона» в пятницу сыграет против «Зенита» в Санкт-Петербурге, в воскресенье встретится с ЦСКА в Москве.
Ранее президент РФ Владимир Путин принял решение о начале проведения спецоперации в Донбассе после просьбы ДНР и ЛНР.
«Нам необходим игрок, способный забить и организовать атаку». ЦСКА полгода гонялся за наследником Стива Нэша и будет платить ему 6 млн