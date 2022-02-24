Алекс Абринес: «Не очень хочется ехать сегодня в Россию»

Игрок «Барселоны» признался, что без энтузиазма едет в Россию, где его команде предстоят выездные матчи .

«Что-то не очень хочется ехать сегодня в Россию... ☹️» – написал баскетболист в твиттере.

в пятницу сыграет против в Санкт-Петербурге, в воскресенье встретится с ЦСКА в Москве.

Ранее президент РФ Владимир Путин принял решение о начале проведения спецоперации в Донбассе после просьбы ДНР и ЛНР.

«Нам необходим игрок, способный забить и организовать атаку». ЦСКА полгода гонялся за наследником Стива Нэша и будет платить ему 6 млн