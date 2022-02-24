Алекс Абринес: «Не очень хочется ехать сегодня в Россию»

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Игрок «Барселоны» Алекс Абринес признался, что без энтузиазма едет в Россию, где его команде предстоят выездные матчи Евролиги.

«Что-то не очень хочется ехать сегодня в Россию... ☹️» – написал баскетболист в твиттере.

«Барселона» в пятницу сыграет против «Зенита» в Санкт-Петербурге, в воскресенье встретится с ЦСКА в Москве.

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