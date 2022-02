«Фенербахче» – первый клуб не из НБА, набравший 1 миллион подписчиков в Twitter

Турецкий стал первым клубом не из НБА, который преодолел отметку в 1 миллион подписчиков в Twitter.

У испанских грандов и «Барселоны» – 705 и 608 тысяч подписчиков соответственно.

Самым популярным среди российских клубов является ЦСКА – 190 тысяч подписчиков. На подписаны 9 тысяч, на УНИКС – 8,3.

Что интересного в бюджетах Евролиги? ЦСКА платит больше всех, УНИКС – лучший по соотошению цена-качество, а еще чудовищное неравенство

Twitter’da 1️⃣.0️⃣0️⃣0️⃣.0️⃣0️⃣0️⃣’dan fazla @fbbasketbol aşığı! #SarıMiras‘ı bizimle yaşayan taraftarımıza teşekkürler, sizi çok seviyoruz! 💛💙



More than 1️⃣.0️⃣0️⃣0️⃣.0️⃣0️⃣0️⃣ @fbbasketbol fans on Twitter! Thanks to all our fans whose live #YellowLegacy with us, we love you so much! 💛💙 pic.twitter.com/7zxeGpcvpl