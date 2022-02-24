Велимир Перасович: «Баскония» проповедует быстрый баскетбол, каждый их игрок опасен на периметре»

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович поделился ожиданиями от матча с «Басконией».

«Предстоящий матч крайне важен для нас.

– по-настоящему сильная команда с отличными игроками и прекрасным тренером. Они проповедуют быстрый баскетбол, каждый из игроков представляет угрозу на периметре.

Мы ожидаем тяжелого матча и приложим все силы, чтобы вернуться из Испании с победой», – заявил Перасович.

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