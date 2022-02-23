Велимир Перасович: «У нас был шанс победить «Монако», но большую часть матча испытывали проблемы с набором очков»

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович заявил, что большую часть матча против «Монако» в казанская команда испытывала проблемы с набором очков.

«Поздравляю . У нас был шанс победить, но большую часть матча испытывали проблемы с набором очков.

Когда наконец нашли способ забивать, то не сумели отсечь соперников на своем щите, что также было важно для игры», – сказал Перасович.

УНИКС смог отыграть отставание в 15 очков в начале четвертой четверти, но уступил в концовке (73:76) из-за трехочкового попадания Майка Джеймса на последних секундах.

Что интересного в бюджетах Евролиги? ЦСКА платит больше всех, УНИКС – лучший по соотошению цена-качество, а еще чудовищное неравенство