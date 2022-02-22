Велимир Перасович – о матче с «Монако»: «Чрезвычайно мотивированы на победу»

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович рассказал о важности предстоящего выездного матча Евролиги с .

«В последнее время «Монако» показывает качественный баскетбол. У них есть все – отличный тренер и опытные игроки.

В Евролиге не бывает легких игр, здесь каждый матч – важный и тяжелый. Сейчас для нас каждая игра имеет крайне высокую значимость. Мы чрезвычайно мотивированы на победу», – заявил Перасович.

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