Клэй Томпсон – о разрыве ахилла в 2020 году: «Я весил около 103 килограммов. Это слишком много для меня»

Защитник рассказал о причинах полученной травмы ахиллового сухожилия в 2020 году и о своем нынешнем физическом состоянии.

«Я не был в игровой форме тогда. Был действительно сильным. Много работал с дополнительным весом, чтобы укрепить колено. Но на тот момент я очень много пропустил и был допущен к игре 5 на 5. Не уверен, что это было правильным решением. Я весил около 103 килограммов. Это слишком большой вес для атакующего защитника моей комплекции.

Думаю, сейчас я готов на 80 процентов. По-прежнему нужно пройти длинный путь. Но 80 процентов вполне достаточно для хорошей игры на своей половине площадки. Я могу использовать силу, чтобы закрыть маленьких игроков. Могу толкаться с большими. По-прежнему могу играть смены. Но моя латеральная скорость упала, поэтому сейчас я готов только на 80-85 процентов от того, что было раньше. Знаю, что у меня есть время, чтобы вернуться. Это будет меняться», – сказал игрок.

В ноябре 2020 года Томпсон был близок к возвращению после разрыва передней крестообразной связки колена, но получил разрыва ахиллова сухожилия во время двухсторонней игры на тренировке.

В результате травм защитник полностью пропустил два сезона подряд.