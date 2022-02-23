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    Седрик Максвелл: «Мне бы хотелось, чтобы Таунс был игроком «Селтикс»

    Теги Бостон Миннесота НБА Седрик Максвелл Карл-Энтони Таунс Джейсон Тейтум Баскетбол

    Член Зала славы и эксперт радио «Селтикс» Седрик Максвелл считает, что центровой «Миннесоты» Карл-Энтони Таунс очень подошел бы «Бостону».

    «Мне бы хотелось, чтобы Таунс сейчас был игроком «Селтикс».

    Он очень отличается от Тейтума как игрок, а контраст между игроками – это именно то, на что я обращаю внимание. Что мне нравится в Карл-Энтони Таунсе, так это то, что в нем есть что-то злобное, что не часто встретишь в НБА, несмотря на большое количество разных игроков.

    Мне бы очень хотелось, чтобы эти ребята играли вместе», – сказал Максвелл.

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