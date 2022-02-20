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    Карл-Энтони Таунс: «Расстроился, что не набрал 30 очков»

    Теги Миннесота НБА Матч всех звезд НБА Карл-Энтони Таунс Баскетбол

    Победитель конкурса трехочковых, центровой «Миннесоты» Карл-Энтони Таунс объяснил, почему он так расстроился, набрав 29 очков в финальном раунде.

    «Я счастлив, что победил. Это здорово, но дело в том, что у меня очень высокие стандарты в отношении себя. Я самый большой критик самого себя. Нет ни журналиста, ни блогера, никого, кто бы критиковал больше и был более жестким по отношению к моей игре, чем я сам.

    Поэтому я был так расстроен, что не набрал 30 очков. Я думал, что для победы мне нужно набрать 30. Но мне хватило и 29», – сказал Таунс.

    29 очков Таунса стали рекордом для финальных раундов конкурса трехочковых.

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