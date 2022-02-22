Джоэл Эмбиид встретился с героем мема, который выложил после обмена Симмонса

Центровой «Сиксерс» высказал свое отношение к обмену опального разыгрывающего в «Нетс» на Джеймса Хардена с помощью популярного мема в твиттере.

Эмбиид выложил фотографию мужчины, которая обычно сопровождается в сети припиской «Заглянул на похороны своего главного хейтера, чтобы убедиться – он мертв».

Во время звезд в Кливленде Эмбиид встретился с героем мема и сфотографировался с ним.

Харден – самая отвратительная звезда, Рич Пол снова вертит НБА, Мори – все еще король трейдов. Итоги обмена, который был нужен всем

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