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    Джоэл Эмбиид встретился с героем мема, который выложил после обмена Симмонса

    Теги светская хроника Филадельфия НБА Матч всех звезд НБА фото Джоэл Эмбиид соцсети Бен Симмонс Баскетбол

    Центровой «Сиксерс» Джоэл Эмбиид высказал свое отношение к обмену опального разыгрывающего Бена Симмонса в «Нетс» на Джеймса Хардена с помощью популярного мема в твиттере.

    Эмбиид выложил фотографию мужчины, которая обычно сопровождается в сети припиской «Заглянул на похороны своего главного хейтера, чтобы убедиться – он мертв».

    Во время Матча звезд в Кливленде Эмбиид встретился с героем мема и сфотографировался с ним.

    Харден – самая отвратительная звезда, Рич Пол снова вертит НБА, Мори – все еще король трейдов. Итоги обмена, который был нужен всем

    Твиттер BIG FENDI

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