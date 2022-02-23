Джа Морэнт: «Наша цель — выиграть чемпионат»

Разыгрывающий рассказал о задачах команды на оставшуюся часть сезона.

«Наша цель — выиграть чемпионат, и мне кажется, что пока мы сконцентрированы, продолжаем расти и играть как команда, эта цель может быть достигнута.

Мы должны придерживаться курса, идти к цели день за днем, и пусть все идет своим чередом», – сказал Морэнт.

На сегодняшний день «Гризлис» занимают третье место в лиге с показателем 41-19, уступая только «Финиксу» (48-10) и «Голден Стэйт» (42-17).

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