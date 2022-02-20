Джа Морэнт – о видео, где он пьет текилу в самолете: «Мы были пьяные»

Разыгрывающий «Мемфиса» Джа Морэнт прокомментировал вирусное видео, на котором он пьет текилу из горла и показывает пачки денег во время частного рейса в Кливленд на Матч всех звезд.
«Да ладно вам, мы были пьяные.
У меня появилась возможность вывести семью, и мы наслаждались моментом. Они знают, чего мне это стоило, и это правильно, что они будут со мной на моем первом Матче всех звезд», – сказал Морэнт.
Вокруг кого лучше строить команду будущего – вокруг Луки, Мобли или Тейтума? Выбираем самых перспективных игроков НБА моложе 23 лет
I’m trynna spend all-star weekend with Ja 🕺 @JaMorant pic.twitter.com/NcmqdRAJV5— Overtime (@overtime) February 18, 2022