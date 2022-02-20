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    Джа Морэнт – о видео, где он пьет текилу в самолете: «Мы были пьяные»

    Теги Мемфис НБА видео Матч всех звезд НБА Джа Морэнт Баскетбол

    Разыгрывающий «Мемфиса» Джа Морэнт прокомментировал вирусное видео, на котором он пьет текилу из горла и показывает пачки денег во время частного рейса в Кливленд на Матч всех звезд.

    «Да ладно вам, мы были пьяные.

    У меня появилась возможность вывести семью, и мы наслаждались моментом. Они знают, чего мне это стоило, и это правильно, что они будут со мной на моем первом Матче всех звезд», – сказал Морэнт.

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