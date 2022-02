Майк Джеймс принес «Монако» победу над УНИКСом броском на последних секундах

Защитник реализовал победный трехочковый на последних секундах встречи с и принес своей команде победу – 79:76. Американец ушел в левый угол и попал оттуда с отклонением за 6 секунд до сирены.

В последнем владении игроки УНИКСа потеряли мяч и не смогли провести полноценную атаку. УНИКС потерпел 12 поражение в сезоне и может уже в следующем туре выпасть из зоны плей-офф.

Джеймс набрал 25 очков, реализовав лишь 3 из 11 трехочковых, и отдал 7 передач.

Mr Gamewinner ✅ @TheNatural_05 take a bow 👏



That is CLUTCH! #7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/8KHGGlG2Gx