Егор Демин: «Я немного увлекся тем, что называл себя разыгрывающим. Теперь я предпочитаю говорить, что я плеймейкер»

Российский баскетболист объяснил свою игровую позицию в НБА.

«Я немного увлекся тем, что называл себя разыгрывающим. Теперь я предпочитаю говорить, что я плеймейкер. Хочу научиться играть без мяча: как быть каттером, как ставить заслоны, как подбирать мяч, улучшить свою игру в защите. В современном баскетболе есть плеймейкеры, которые не являются разыгрывающими, и именно так я себя вижу. Я хочу успевать везде на площадке», – заявил Демин.

В дебютном матче Летней лиги против «Оклахомы» новичок «Бруклина » набрал 8 очков (2 из 5 с игры), 4 подбора, 1 перехват и 2 потери.