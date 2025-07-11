Егор Демин: «Я немного увлекся тем, что называл себя разыгрывающим. Теперь я предпочитаю говорить, что я плеймейкер»
Российский баскетболист объяснил свою игровую позицию в НБА.
«Я немного увлекся тем, что называл себя разыгрывающим. Теперь я предпочитаю говорить, что я плеймейкер. Хочу научиться играть без мяча: как быть каттером, как ставить заслоны, как подбирать мяч, улучшить свою игру в защите. В современном баскетболе есть плеймейкеры, которые не являются разыгрывающими, и именно так я себя вижу. Я хочу успевать везде на площадке», – заявил Демин.
В дебютном матче Летней лиги против «Оклахомы» новичок «Бруклина» набрал 8 очков (2 из 5 с игры), 4 подбора, 1 перехват и 2 потери.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети репортера Эрика Слейтера
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