Зак Лавин – о максимальном контракте: «Я должен получить то, что заслуживаю»

Защитник «Буллс» поделился ожиданиями от выхода на рынок свободных агентов в межсезонье-2022.

«Мы все получаем то, что заслуживаем уровнем своей игры, это касается нашей команды и лиги в целом. Мне кажется, я нахожусь наравне со всеми в этом смысле. Пусть случится то, что должно, мы будем мешать естественному развитию событий.

Является ли максимальный контракт моей целью? Не знаю, является ли это целью, но я должен получить то, что заслуживаю», – заявил Лавин.

26-летний баскетболист в нынешнем сезоне набирает 24,6 очка, 4,9 подбора и 4,5 передачи в среднем за игру.

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