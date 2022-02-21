Джордан Мики: «В Матче звезд особо не надо защищаться, но в заключительной четверти все стали гораздо серьезнее относиться к своим обязанностям на паркете»

Теги Зенит Единая лига ВТБ Марио Хезоня Джордан Мики Матч всех звезд Единой лиги ВТБ Баскетбол

Центровой «Зенита» Джордан Мики поделился впечатлениями от своего второго Матча всех звезд Лиги ВТБ.

«Это отличный опыт для меня. Высокий уровень организации, болельщики на трибунах, праздничное настроение. Это единственный день в году, когда нам не надо биться друг против друга в полную силу.

Согласен ли я, что Хезоня получил приз MVP? Да, он достоин всего. Больше и добавить нечего.

За счет чего выиграли концовку? Отлично отыграли в защите в заключительной четверти. Да, это Матч звезд, где особо не надо защищаться, но в заключительной четверти все стали гораздо серьезнее относиться к своим обязанностям на паркете», – сказал Мики.

«Звезды мира» одержали победу над «Звездами России» (129:121) и сравняли счет в очном противостоянии (3:3). Мики стал единственным игроком в составе победителей, который сделал дабл-дабл — 28 очков и 11 подборов за 24:39 на паркете.

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