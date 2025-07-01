Тре Джонс останется в «Чикаго» (24 млн на 3 года)
Защитник продлит соглашение с «Буллз».
Новый контракт Джонса рассчитан на 3 года, за которые он получит 24 млн долларов.
25-летний разыгрывающий в прошлом году перебрался в «Чикаго» из «Сан-Антонио». В последних 18 матчах сезона он набирал 11,5 очка, 4,9 передачи и 3,2 подбора при 50% из-за дуги.
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Вылетит из лиги через три года
Закрепится в лиге в слабой команде
Проведет хорошую карьеру, но ничего яркого
Вырастет в звезду
Опубликовал: Филипп Прокофьев
Источник: Соцсети инсайдера ESPN Шэмса Чарании
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