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Тре Джонс останется в «Чикаго» (24 млн на 3 года)

Защитник продлит соглашение с «Буллз».

Новый контракт Джонса рассчитан на 3 года, за которые он получит 24 млн долларов.

25-летний разыгрывающий в прошлом году перебрался в «Чикаго» из «Сан-Антонио». В последних 18 матчах сезона он набирал 11,5 очка, 4,9 передачи и 3,2 подбора при 50% из-за дуги.

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Опубликовал: Филипп Прокофьев
Источник: Соцсети инсайдера ESPN Шэмса Чарании
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