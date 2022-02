Леброн Джеймс повторил фото со школьной командой на Матче звезд НБА

Звездный форвард повторил снимок, на котором он запечатлен с игроками и тренером своей школьной команды.

Баскетболист родился в Акроне и провел большую часть карьеры в «Кливленде». Фотография отсылает к юности Джеймса, когда его школа участвовала в чемпионате штата Огайо.

Форвард по-прежнему поддерживает теплые взаимоотношения с людьми, запечатленными на снимке. Бывшие партнеры по команде вновь встретились на всех звезд НБА-2022, который проходит в Кливленде.

The kids from Akron reunited at All-Star weekend in Cleveland 🙌



(via @twithersAP) pic.twitter.com/o1DveeBXau