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    Лука Дончич – об игре за команду Леброна Джеймса на Матче звезд: «Это особенный момент для меня»

    Теги Леброн Джеймс Даллас Лейкерс НБА Матч всех звезд НБА Лука Дончич Баскетбол

    Разыгрывающий «Далласа» Лука Дончич прокомментировал свое попадание в команду Леброна Джеймса на Матче всех звезд НБА-2022.

    «Он один из лучших баскетболистов за все время. Наблюдал за ним будучи еще ребенком. Это был действительно особенный момент, когда он выбрал меня в свою команду. Мне было приятно», – заявил словенец.

    В нынешнем сезоне Дончич набирает 27,5 очка, 9,2 подбора и 9 передач в среднем за игру. Игрок пропустил 15 матчей в начале сезона и не попал в стартовый состав команды от Западной конференции на Матче всех звезд НБА-2022 по итогам голосования.

    Джеймс на правах капитана «Запада» выбрал Дончича для участия в Матче.

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