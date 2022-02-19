Лука Дончич – об игре за команду Леброна Джеймса на Матче звезд: «Это особенный момент для меня»

Разыгрывающий прокомментировал свое попадание в команду на всех звезд НБА-2022.

«Он один из лучших баскетболистов за все время. Наблюдал за ним будучи еще ребенком. Это был действительно особенный момент, когда он выбрал меня в свою команду. Мне было приятно», – заявил словенец.

В нынешнем сезоне Дончич набирает 27,5 очка, 9,2 подбора и 9 передач в среднем за игру. Игрок пропустил 15 матчей в начале сезона и не попал в стартовый состав команды от Западной конференции на Матче всех звезд НБА-2022 по итогам голосования.

Джеймс на правах капитана «Запада» выбрал Дончича для участия в Матче.