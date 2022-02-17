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    Дрэймонд Грин возобновил тренировки на площадке

    Теги травмы Голден Стэйт НБА Дрэймонд Грин Баскетбол

    Форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин успешно восстанавливается от повреждения межпозвонкового диска, которое вызвало у него проблемы с голенью.

    Грин возобновил тренировки на площадке и планирует в ближайшее время вернуться в общую группу.

    «Уорриорз» рассчитывают на возвращение Грина на каком-то этапе после перерыва на Матч всех звезд.

    Грин последний раз появлялся на площадке 10 января.

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