Дрэймонд Грин возобновил тренировки на площадке

Форвард успешно восстанавливается от повреждения межпозвонкового диска, которое вызвало у него проблемы с голенью.

Грин возобновил тренировки на площадке и планирует в ближайшее время вернуться в общую группу.

«Уорриорз» рассчитывают на возвращение Грина на каком-то этапе после перерыва на Матч всех звезд.

Грин последний раз появлялся на площадке 10 января.

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