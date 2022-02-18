Тристан Томпсон трогательно попрощался с «Индианой», проведя за команду 4 матча

Центровой Тристан Томпсон в четверг был отчислен из «Индианы», игроком которой стал на прошлой неделе в результате обмена перед дедлайном.

Томпсон обратился к «Пэйсерс» и болельщикам клуба в инстаграме.

«Спасибо за все! Я очень ценю те любовь и энергию, которые получал от каждого в организации и среди болельщиков. Я всегда восхищался «Индианой», мне доводилось выходить против этого клуба в сражениях плей-офф. И пусть мое время здесь было коротким, я благодарен за каждую минуту. И пусть я ухожу, два моих брата с этой фотографии сделают много хорошего и заставят организацию и город гордиться. Обожаю двух этих парней. Всегда буду следить за ними и болеть за них. До следующей встречи, Инди. Спасибо», – написал Томпсон.

Томпсон провел за «Пэйсерс» всего 4 матча. Пользователи социальных сетей с иронией отнеслись к посту баскетболиста, называя его «легендой клуба» и требуя вывести номер из обращения.

Бодрейший дедлайн в нашей жизни. Оценки всем, кто был активен

Инстаграм Тристана Томпсона