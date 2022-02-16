Наверх
Sports.ru NBA

    39 очков и 15 подборов Карла-Энтони Таунса помогли «Миннесоте» победить «Шарлотт» в овертайме

    Теги Шарлотт Миннесота НБА видео Карл-Энтони Таунс Баскетбол

    Центровой «Миннесоты» Карл-Энтони Таунс набрал 39 очков и сделал 15 подборов в победном домашнем матче против «Шарлотт» (126:120 ОТ).

    «Миннесота» отыгралась после отставания в 13 очков в четвертой четверти, но форвард «Хорнетс» Майлз Бриджес сравнял счет, реализовав трехочковый и штрафной на последней минуте основного времени. Бросок Д’Анджело Расселла на победу на последней секунде был неточен.

    Таунс завершил встречу с 12 из 26 с игры, 4 из 11 из-за дуги и 11 из 13 с линии штрафных.

    Самая эффективная атака НБА. Разбираем «Миннесоту» образца 2022 года

    Материалы по теме

    Комментарии

    Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные