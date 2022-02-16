39 очков и 15 подборов Карла-Энтони Таунса помогли «Миннесоте» победить «Шарлотт» в овертайме

Центровой «Миннесоты» набрал 39 очков и сделал 15 подборов в победном домашнем матче против (126:120 ОТ).

отыгралась после отставания в 13 очков в четвертой четверти, но форвард «Хорнетс» Майлз Бриджес сравнял счет, реализовав трехочковый и штрафной на последней минуте основного времени. Бросок Д’Анджело Расселла на победу на последней секунде был неточен.

Таунс завершил встречу с 12 из 26 с игры, 4 из 11 из-за дуги и 11 из 13 с линии штрафных.

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