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    Оби Топпин – о конкурсе данков: «Хотел сделать то, что люди никогда раньше не видели»

    Теги Нью-Йорк НБА Матч всех звезд НБА Анферни Саймонс Оби Топпин Баскетбол

    Победитель конкурса данков-2022, форвард «Нью-Йорка» Оби Топпин рассказал, как готовился к соревнованию со знаменитым тренером по данкам Чаком Милланом из Team Flight Brothers.

    «Мы разговаривали накануне конкурса и решили, что хотим сделать то, что люди никогда раньше не видели. Так что эти данки никто еще не исполнял на конкурсе. Мне было очень приятно поучаствовать», – сказал Топпин.

    В прошлом году Топпин проиграл в финале данк-контеста защитнику «Портленда» Анферни Саймонсу.

    «Я знал, что должен вернуться, чтобы отомстить за прошлый год, и с удовольствием сделал это. Сегодня было много отличных данкеров. Я рад, что ушел с победой», – признался форвард «Никс».

    Четыре года назад он играл на улицах Нью-Йорка, сейчас лучший игрок года в NCAA

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