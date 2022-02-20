Оби Топпин – о конкурсе данков: «Хотел сделать то, что люди никогда раньше не видели»

Победитель конкурса данков-2022, форвард «Нью-Йорка» рассказал, как готовился к соревнованию со знаменитым тренером по данкам Чаком Милланом из Team Flight Brothers.

«Мы разговаривали накануне конкурса и решили, что хотим сделать то, что люди никогда раньше не видели. Так что эти данки никто еще не исполнял на конкурсе. Мне было очень приятно поучаствовать», – сказал Топпин.

В прошлом году Топпин проиграл в финале данк-контеста защитнику «Портленда» .

«Я знал, что должен вернуться, чтобы отомстить за прошлый год, и с удовольствием сделал это. Сегодня было много отличных данкеров. Я рад, что ушел с победой», – признался форвард «Никс».

Четыре года назад он играл на улицах Нью-Йорка, сейчас лучший игрок года в NCAA