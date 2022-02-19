Чемпионат Италии. «Наполи» против «Венеции»

В субботу, 19 февраля, в рамках регулярного чемпионата итальянской Серии А примет «Венецию».

Чемпионат Италии

Регулярный чемпионат

Положение команд: Милан – 16-2, Виртус – 14-3, Брешия – 12-7, Триест – 10-8, Дертона – 10-9, Бриндизи – 1--9, Тренто – 9-10, Реджо-Эмилия – 8-10, Наполи – 8-9, Динамо Сассари – 8-9, Тревизо – 8-9, Варезе – 8-9, Венеция – 7-11, Виктория Либертас – 6-12, Кремона – 5-12, Фортитудо – 4-14.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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