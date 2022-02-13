Чемпионат Италии. «Милан» примет «Викторию Либертас», «Реджо-Эмилия» – «Тревизо» и другие матчи

В воскресенье, 13 февраля, в рамках регулярного чемпионата итальянской Серии А пройдут четыре матча.

примет на своей площадке «Викторию Либертас». «Реджо-Эмилия» сразится дома с «Тревизо».

Чемпионат Италии

Регулярный чемпионат

Положение команд: Милан – 15-2, Виртус – 14-3, Брешия – 12-7, Триест – 10-8, Дертона – 10-9, – 9-9, Тренто – 9-10, Реджо-Эмилия – 8-9, Наполи – 8-9, Динамо Сассари – 8-9, Тревизо – 8-9, Венеция – 7-10, – 6-9, – 6-11, Кремона – 5-12, Фортитудо – 4-13.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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