Чемпионат Италии. «Милан» примет «Викторию Либертас», «Реджо-Эмилия» – «Тревизо» и другие матчи

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В воскресенье, 13 февраля, в рамках регулярного чемпионата итальянской Серии А пройдут четыре матча.

«Милан» примет на своей площадке «Викторию Либертас». «Реджо-Эмилия» сразится дома с «Тревизо».

Чемпионат Италии

Регулярный чемпионат  

AX Армани Эксчейндж Милан – Виктория Либертас 19:10 (1 четверть)
Дата проведения
13 февраля, 19.30, «Медиоланум Форум»
Онлайн матча

Фортитудо – Бриндизи
Дата проведения
13 февраля, 20.30, «PalaDozza»
Онлайн матча

Рейер Венеция – Варезе
Дата проведения
13 февраля, 21.00, «Palasport Taliercio»
Онлайн матча

Реджо-Эмилия – Тревизо
Дата проведения
13 февраля, 22.45, «Unipol Arena»
Онлайн матча

Положение команд: Милан – 15-2, Виртус – 14-3, Брешия – 12-7, Триест – 10-8, Дертона – 10-9, Бриндизи – 9-9,  Тренто – 9-10, Реджо-Эмилия – 8-9, Наполи – 8-9, Динамо Сассари – 8-9, Тревизо – 8-9, Венеция – 7-10, Варезе – 6-9, Виктория Либертас – 6-11, Кремона – 5-12, Фортитудо – 4-13.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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