Чемпионат Турции. «Яловаспор» встретится с «Бурсаспором»

В среду, 16 февраля, в рамках регулярного чемпионата турецкой лиги «Яловаспор» встретится с .

Чемпионат Турции

Регулярный чемпионат

Положение команд: – 17-4, Анадолу Эфес – 16-4, – 15-6, Каршияка – 14-6, Газиантеп – 13-8, Галатасарай – 12-9, Тофаш – 12-9, – 12-9, – 10-10, Бурсаспор – 9-9, – 10-11, Яловаспор – 6-14, Меркезефенди – 6-14, Бююкчекмедже – 6-16, Афьон Беледие – 4-18, Петким Спор – 3-19.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Вот это трипл-дабл в Лиге ВТБ – 43 очка, 11 передач и победа над «Локомотивом»

Наши клубы должны вкладываться в российских игроков и тренеров. Только так можно оставить после себя наследие

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