Чемпионат Турции. «Яловаспор» встретится с «Бурсаспором»

В среду, 16 февраля, в рамках регулярного чемпионата турецкой лиги «Яловаспор» встретится с «Бурсаспором».
Чемпионат Турции
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 16 февраля, 19.00, «Yalova 90.Yil Spor Salonu»
- Яловаспор
- Ли (6), Уильямс (5), Караман (4), Рупник (1), Тырпанджи (0) – старт; Джонс (6), Гюльмез (2), Доган Шенли (2).
Положение команд: Фенербахче – 17-4, Анадолу Эфес – 16-4, Дарушафака – 15-6, Каршияка – 14-6, Газиантеп – 13-8, Галатасарай – 12-9, Тофаш – 12-9, Бахчешехир – 12-9, Бешикташ – 10-10, Бурсаспор – 9-9, Тюрк Телеком – 10-11, Яловаспор – 6-14, Меркезефенди – 6-14, Бююкчекмедже – 6-16, Афьон Беледие – 4-18, Петким Спор – 3-19.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Вот это трипл-дабл в Лиге ВТБ – 43 очка, 11 передач и победа над «Локомотивом»
Наши клубы должны вкладываться в российских игроков и тренеров. Только так можно оставить после себя наследие
Бодрейший дедлайн в нашей жизни. Оценки всем, кто был активен