Айзейя Томас пошутил, что не станет пожимать руку Тайризу Макси. В 91-м он поссорился из-за этого с Джорданом

Прославленный игрок НБА Айзейя Томас выступил тренером одной из команд во время Турнира восходящих звезд НБА.

После полуфинальной игры Томас пошутил, что не станет пожимать руку из «Сиксерс».

«Я не пожимаю руки», – произнес Томас с улыбкой.

В 1991 году состоялся знаменитый эпизод, когда лидеры «Пистонс» не стали пожимать руки игрокам «Буллс» после поражения в серии плей-офф. Тот момент вызвал недовольство со стороны , который до сих пор не общается с Томасом.

Макси подыграл легенде НБА.

«Сейчас не 88-й», – ответил разыгрывающий «Филадельфии».

После этого они обнялись и пожали руки.

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