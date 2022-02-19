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    Тайриз Халибертон и Десмонд Бэйн стали победителями Клатч челленджа НБА

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    В пятницу стартовал Звездный уикенд НБА. В первый день в рамках Турнира восходящих звезд состоялся Клатч челлендж.

    В Клатч челлендже приняли участие четыре дуэта: Эван Мобли («Кливленд») и Джош Гидди («Оклахома»), Майкл Фостер и Джейден Харди (оба – «Игнайт», Лига развития), Тайриз Халибертон («Индиана») и Десмонд Бэйн («Мемфис»), а также Скотти Барнс («Торонто») и Тайриз Макси («Филадельфия»).

    Победителями конкурса стали Халибертон и Бэйн.

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