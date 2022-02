Тайриз Халибертон и Десмонд Бэйн стали победителями Клатч челленджа НБА

В пятницу стартовал Звездный уикенд . В первый день в рамках Турнира восходящих звезд состоялся Клатч челлендж.

В Клатч челлендже приняли участие четыре дуэта: Эван Мобли («Кливленд») и («Оклахома»), Майкл Фостер и Джейден Харди (оба – «Игнайт», Лига развития), ( ) и Десмонд Бэйн ( ), а также Скотти Барнс («Торонто») и Тайриз Макси («Филадельфия»).

Победителями конкурса стали Халибертон и Бэйн.

«Русский баскетбол делает все, чтобы у него не было идентичности». Интервью-боль с Никитой Белоголовцевым

Tyrese Haliburton and Desmond Bane finish in under 40 seconds to win the #CloroxClutch Challenge! pic.twitter.com/cuTNrmnciC