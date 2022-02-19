Тайриз Халибертон и Десмонд Бэйн стали победителями Клатч челленджа НБА

В пятницу стартовал Звездный уикенд НБА. В первый день в рамках Турнира восходящих звезд состоялся Клатч челлендж.
В Клатч челлендже приняли участие четыре дуэта: Эван Мобли («Кливленд») и Джош Гидди («Оклахома»), Майкл Фостер и Джейден Харди (оба – «Игнайт», Лига развития), Тайриз Халибертон («Индиана») и Десмонд Бэйн («Мемфис»), а также Скотти Барнс («Торонто») и Тайриз Макси («Филадельфия»).
Победителями конкурса стали Халибертон и Бэйн.
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Tyrese Haliburton and Desmond Bane finish in under 40 seconds to win the #CloroxClutch Challenge! pic.twitter.com/cuTNrmnciC— NBA (@NBA) February 19, 2022