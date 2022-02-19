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    Скотти Барнс и Тайриз Макси смазали все шесть бросков из-под кольца в Клатч челлендже НБА

    Теги Филадельфия Торонто НБА видео Матч всех звезд НБА Тайриз Макси Скотти Барнс Баскетбол

    В пятницу стартовал Звездный уикенд НБА. В первый день в рамках Турнира восходящих звезд состоялся Клатч челлендж.

    Скотти Барнс («Торонто») и Тайриз Макси («Филадельфия») во время своего выхода смазали все шесть бросков из-под кольца. Игрок «Рэпторс» промахнулся пять раз.

    Победителями стали Тайриз Халибертон («Индиана») и Десмонд Бэйн («Мемфис»).

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