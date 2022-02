«ПСЖ» поздравил Джордана с 59-летием. Jordan Brand делает форму для парижан

«ПСЖ» поздравил с днем рождения легендарного баскетболиста Майкла Джордана.

«Поздравляем Майкла Джордана, который сегодня празднует свой 59-й день рождения! 🏀❤️💙» – написали в твиттере парижского клуба.

Jordan Brand – именной бренд, разработанный Nike для Майкла, – один из спонсоров «ПСЖ».

В этом сезоне лого бренда Джордана на двух формах «ПСЖ» – домашней и четвертой.

Happy birthday to Michael Jordan who celebrates his 5️⃣9️⃣th birthday today! 🏀❤️💙 pic.twitter.com/zSrq6Kr8rv