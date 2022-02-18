Тейтум выразил недовольство системой выбора символических пятерок. В прошлом году он потерял 30 млн из-за непопадания

Форвард «Селтикс» выразил недовольство нынешней системой голосования по выбору игроков для включения в символические пятерки сезона.

В прошлом сезоне лидер не попал ни в одну из трех пятерок и потерял 30 миллионов долларов, которые были прописаны в его контракте на случай включения.

«Все рассказывают в своих подкастах, за кого голосовали. Для меня на кону стояли 30 миллионов, я получал эти деньги, если бы меня выбрали. И я отдельно запомнил одного человека, который сказал: «Мне не очень нравится выбор позиций для броска у Тейтума, так что я не могу отдать за него свой голос». Я был сильно озадачен.

У многих в контрактах прописаны бонусы за символические пятерки. Все знают, что я потерял на этом 30 миллионов. Тот факт, что у кого-то может быть такое мнение и это обходится в 30 миллионов... да что там я. Подумайте о будущих контрактах недавних новичков. Мне кажется, необходимы перемены.

У голосующих нет никаких критериев при выборе. Все упирается в личное мнение. Что-то вроде «Ну, знаете ли, этот парень нравится мне немного больше, чем тот». Но мне кажется, слишком многое стоит на кону, чтобы полагаться на такое», – сказал Тейтум.

Составы символических пятерок определяются голосованием журналистов.

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