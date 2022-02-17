Кевин Дюрэнт посмеялся над «Никс»: «Сегодня болельщики «Нетс» пошумели в «Барк»... То есть, в «Гардене»

Форвард Кевин Дюрэнт посмеялся над болельщиками , на глазах у которых его команда в среду одержала впечатляющую победу после отставания в 28 очков в первой половине встречи.

«Сегодня болельщики «Нетс» пошумели в Барк... То есть, в Гардене», – написал Дюрэнт на своей странице в твиттере.

Автором ключевого попадания в дерби стал новичок «Бруклина» Кэм Томас, который забросил трехочковый на исходе владения при счете 106:103 за 6,8 секунды до финальной сирены.

Матч проходил в «Мэдисон-сквер-гардене» при большом количестве болельщиков «Нетс».

«Барклайс-центр» – домашняя арена «Бруклина».

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