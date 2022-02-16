Умер бронзовый призер Олимпиады-1980 Андрей Лопатов

На 65-м году жизни умер заслуженный мастер спорта СССР, бронзовый призер Олимпийских игр-1980, чемпион мира-1982 и трехкратный чемпион Европы Андрей Лопатов.

В составе сборной СССР Лопатов стал бронзовым призером Олимпийских игр в Москве-1980, чемпионом мира-1982, двукратным серебряным призером чемпионатов мира (1978, 1990), трижды выиграл чемпионат Европы (1979, 1981, 1985), был бронзовым призером чемпионата Европы-1983, победителем турнира «Дружба-84», который стал альтернативой Олимпийских игр в Лос-Анджелесе.

Андрей Вячеславович защищал цвета московского ЦСКА на протяжении 15 лет (1976-1990) и долгое время был рекордсменом по количеству сезонов за армейский клуб. В составе ЦСКА он стал 10-кратным чемпионом СССР (1977-1984, 1988, 1990), обладателем Кубка СССР (1982). В последние годы карьеры он выступал за испанские и французские клубы.

В 2014 году ЦСКА провел церемонию чествования Андрея Лопатова, в ходе которой символическая майка с его номером была поднята под своды УСК ЦСКА.

Сергей Микулик: «Яшин заходит в раздевалку и говорит: «Мне два раза по воротам ударили! На... я на поле выхожу?»

С днем рождения, Папа!