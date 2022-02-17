Велимир Перасович: «Стартовали очень мягко и действовали неуверенно в атаке»

Теги УНИКС Велимир Перасович Единая лига ВТБ Астана Баскетбол

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович отметил, что в первой половине матча Лиги ВТБ против «Астаны» (84:53) его команда действовала мягко и неуверенно.

«Стартовали очень мягко и действовали неуверенно в атаке. Но во второй половине начали играть лучше, сохранять концентрацию, двигать мяч, благодаря чему нам удалось довести дело до уверенной победы», – сказал Перасович.

УНИКС выиграл первую половину встречи со счетом 38:30.

Что интересного в бюджетах Евролиги? ЦСКА платит больше всех, УНИКС – лучший по соотошению цена-качество, а еще чудовищное неравенство

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