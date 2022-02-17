Вячеслав Зайцев: «После перерыва наладили защиту, стали лучше двигать мяч в нападении»

Защитник УНИКСа Вячеслав Зайцев рассказал, за счет чего команде удалось одержать разгромную победу в гостевом матче Лиги ВТБ против «Астаны» (84:53).

«Настраивались на серьезный поединок, помня о том, что казахстанская команда накануне вырвала победу у «Локомотива-Кубани».

В первой половине хозяева отлично защищались, нам приходилось выполнять сложные броски через руки. После перерыва наладили защиту, стали лучше двигать мяч в нападении, благодаря чему получили возможность для открытых бросков и смогли оторваться на комфортную дистанцию», – сказал Зайцев.

Что интересного в бюджетах Евролиги? ЦСКА платит больше всех, УНИКС – лучший по соотошению цена-качество, а еще чудовищное неравенство