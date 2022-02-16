Эрик Споэльстра – о защите «Далласа»: «Они сильно изменились в сравнении с прошлым сезоном»

Главный тренер отметил защиту в матче против своей команды.

«Не думаю, что это стало открытием для нас. Пожалуй, «Даллас» входит в число самых недооцененных защитных команд лиги. Команда сильно изменилась в сравнении с прошлым сезоном. Они могут душить тебя, играть плотно, делать все это с тобой. Там, где раньше было больше скорости, теперь больше жесткой борьбы. Они сбили наш темп. Мы не досчитались целого множества открытых бросков в быстрых атаках. У нас было несколько хороших завершений из «краски», но они сумели остановить нас там несколько раз подряд в четвертой четверти.

Они плотно опекали наших шутеров, отлично проходили через заслоны. Я просто хочу посмотреть запись. У нас было двузначное преимущество. Хочу посмотреть, что произошло. Когда мы вели шесть или семь очков, могли хорошо провести два или три хороших владения и решить исход встречи. «Даллас» смог совершить рывок, отыграть восемь-десять очков и затем удержать преимущество. Это больше похоже на то, что происходит в плей-офф», – сказал специалист.

«Хит» имели преимущество 59-51 к большому перерыву, но набрали только 40 очков во второй половине встречи и потерпели поражение.

Недавно Споэльстра был назван одним из 15 величайших тренеров в истории . «Даллас» возглавляет , назначенный главным тренером команды перед нынешним сезоном.