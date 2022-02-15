Единая лига ВТБ. «Астана» дома победила «Локомотив-Кубань»

Во вторник, 15 февраля, в рамках регулярного чемпионата лиги ВТБ дома победила российский «Локомотив-Кубань» со счетом 87-83.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

Положение команд: УНИКС – 12-2, Зенит – 11-3, Автодор – 8-3, ЦСКА – 10-4, Парма-Париматч – 7-4, Локомотив-Кубань – 6-4, Нижний Новгород – 5-6, Енисей – 4-9, Астана – 2-8, Калев – 3-10, Цмоки-Минск – 2-8, Зелена-Гура – 2-11.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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