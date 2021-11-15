Единая лига ВТБ. «Локомотив-Кубань» принимает ЦСКА, «Автодор» выиграл у «Нижнего Новгорода»

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В воскресенье, 5 декабря, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ проходят три матча.

Краснодарский «Локомотив-Кубань» дома играет с московским ЦСКА.

«Автодор» обыграл на своей площадке «Нижний Новгород» (100:94) и теперь делит первое место в турнирной таблице с УНИКСом. 

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат  

Автодор – Нижний Новгород 100:94 (17:19, 27:19, 27:25, 29:31)
Дата проведения
5 декабря, 13.00, «ДС Кристалл»
Онлайн матча
Автодор
Черри (22), Ф.Скрабб (14), Шакич (9 + 8 подборов), Колесников (7), Джерретт (6) – старт; Джонсон (17), Фандерберк (14), Квитковских (9), Минченко (2), Сергеев (0), Петенев (0).
Нижний Новгород
Стребков (21 + 6 передач + 6 потерь), Астапкович (20), Торопов (13), Личутин (8), Ганькевич (8) – старт; Антипов (10), Карданахишвили (7), Фрейманис (4), Платонов (3), Чадов (0).

Локомотив-Кубань – ЦСКА 42:56 (3 четверть)
Дата проведения
5 декабря, 17.00, «Баскет-холл»
Онлайн матча

Калев – Астана
Дата проведения
5 декабря, 19.00, «Саку Суурхалль»
Онлайн матча

Положение команд: УНИКС – 6-1, Автодор – 6-1, Зенит – 4-1, ЦСКА – 4-2, Нижний Новгород – 4-3, Локомотив-Кубань – 4-2, Астана – 2-3, Парма-Париматч – 2-3, Калев – 2-5,  Енисей – 1-4, Зелена-Гура – 1-6, Цмоки-Минск – 1-6.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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