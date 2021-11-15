Единая лига ВТБ. «Локомотив-Кубань» принимает ЦСКА, «Автодор» выиграл у «Нижнего Новгорода»

В воскресенье, 5 декабря, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ проходят три матча.

Краснодарский «Локомотив-Кубань» дома играет с московским .

«Автодор» обыграл на своей площадке «Нижний Новгород» (100:94) и теперь делит первое место в турнирной таблице с УНИКСом.

лига ВТБ

Регулярный чемпионат

Положение команд: УНИКС – 6-1, – 6-1, Зенит – 4-1, ЦСКА – 4-2, – 4-3, – 4-2, Астана – 2-3, Парма-Париматч – 2-3, Калев – 2-5, Енисей – 1-4, Зелена-Гура – 1-6, Цмоки-Минск – 1-6.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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