Единая лига ВТБ. «Локомотив-Кубань» принимает ЦСКА, «Автодор» выиграл у «Нижнего Новгорода»

В воскресенье, 5 декабря, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ проходят три матча.
Краснодарский «Локомотив-Кубань» дома играет с московским ЦСКА.
«Автодор» обыграл на своей площадке «Нижний Новгород» (100:94) и теперь делит первое место в турнирной таблице с УНИКСом.
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 5 декабря, 13.00, «ДС Кристалл»
- Автодор
- Черри (22), Ф.Скрабб (14), Шакич (9 + 8 подборов), Колесников (7), Джерретт (6) – старт; Джонсон (17), Фандерберк (14), Квитковских (9), Минченко (2), Сергеев (0), Петенев (0).
- Нижний Новгород
- Стребков (21 + 6 передач + 6 потерь), Астапкович (20), Торопов (13), Личутин (8), Ганькевич (8) – старт; Антипов (10), Карданахишвили (7), Фрейманис (4), Платонов (3), Чадов (0).
- Дата проведения
- 5 декабря, 17.00, «Баскет-холл»
- Дата проведения
- 5 декабря, 19.00, «Саку Суурхалль»
Положение команд: УНИКС – 6-1, Автодор – 6-1, Зенит – 4-1, ЦСКА – 4-2, Нижний Новгород – 4-3, Локомотив-Кубань – 4-2, Астана – 2-3, Парма-Париматч – 2-3, Калев – 2-5, Енисей – 1-4, Зелена-Гура – 1-6, Цмоки-Минск – 1-6.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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