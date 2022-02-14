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    Дрэймонд Грин – о попадании на Матч всех звезд: «Это очень важно для меня»

    Теги Голден Стэйт НБА Матч всех звезд НБА Дрэймонд Грин Баскетбол

    Форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин поделился своими эмоциями по поводу попадания на Матч всех звезд-2022.

    «Я не знал, стану ли еще когда-нибудь участником Матча звезд. Но я знал, что если хочу это сделать, то должен усердно работать, так же, как я работал, чтобы попасть на Матч всех звезд в первый раз.

    Так что не буду врать и делать вид, будто это не имеет большого значения. Это очень важно для меня. И отчасти из-за того, что многие сбрасывают меня со счетов, говоря, что я выдохся, что не умею бросать, и многое другое.

    Я игрок уровня Матча звезд, и не потому, что попал на этот Матч звезд, а потому, что я уже был участником Матча звезд. Но я рад доказать это еще раз, потому что многие сомневались во мне. И если быть честным, порой я сам сомневался в себе. Но я никогда не переставал верить в себя. Так что я очень рад», – признался Грин.

    Грин не сможет принять участие в Матче всех звезд в Кливленде из-за травмы.

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