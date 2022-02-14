Дрэймонд Грин – о попадании на Матч всех звезд: «Это очень важно для меня»

Форвард «Голден Стэйт» поделился своими эмоциями по поводу попадания на Матч всех звезд-2022.

«Я не знал, стану ли еще когда-нибудь участником Матча звезд. Но я знал, что если хочу это сделать, то должен усердно работать, так же, как я работал, чтобы попасть на Матч всех звезд в первый раз.

Так что не буду врать и делать вид, будто это не имеет большого значения. Это очень важно для меня. И отчасти из-за того, что многие сбрасывают меня со счетов, говоря, что я выдохся, что не умею бросать, и многое другое.

Я игрок уровня Матча звезд, и не потому, что попал на этот Матч звезд, а потому, что я уже был участником Матча звезд. Но я рад доказать это еще раз, потому что многие сомневались во мне. И если быть честным, порой я сам сомневался в себе. Но я никогда не переставал верить в себя. Так что я очень рад», – признался Грин.

Грин не сможет принять участие в Матче всех звезд в Кливленде из-за травмы.

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