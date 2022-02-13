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    Составы команд на матч всех звезд НБА 2022: стартовые пятерки команд Леброна и Дюрэнта

    Теги НБА Матч всех звезд НБА Команда Леброна Команда Дюрэнта Баскетбол

    В 3:00 по московскому времени в ночь с 20 на 21 февраля в Кливленде начнется 71-й Матч Всех Звезд НБА.

    На паркет выйдут команды Леброна Джеймса и Кевина Дюрэнта. Лидеры в голосовании болельщиков собирали состав на звездном драфте, на котором были еще 8 игроков старта, выбранные болельщиками, журналистами и игроками НБА, а также 14 баскетболистов, выбранные тренерами, и 2 игрока, которых лига назначила на замену травмированным. Составы сборных:

    Команда Леброна

    Стартовая пятерка:

    • Никола Йокич («Денвер»)
    • Яннис Адетокумбо («Милуоки»)
    • Леброн Джеймс («Лейкерс»)
    • Демар Дерозан («Чикаго»)
    • Стефен Карри («Голден Стэйт»)

    Запасные:

    • Лука Дончич («Даллас»)
    • Дариус Гарлэнд («Кливленд»)
    • Крис Пол («Финикс»)
    • Джимми Батлер («Майами»)
    • Донован Митчелл («Юта»)
    • Фред Ванвлит («Торонто»)
    • Джеймс Харден («Филадельфия»)

    Команда Дюрэнта

    Стартовая пятерка:

    • Джоэл Эмбиид («Филадельфия»)
    • Джейсон Тейтум («Бостон»)
    • Эндрю Уиггинс («Голден Стэйт»)
    • Джа Морэнт («Мемфис»)
    • Трэй Янг («Атланта»)

    Запасные:

    • Девин Букер («Финикс»)
    • Карл-Энтони Таунс («Миннесота»)
    • Зак Лавин («Чикаго»)
    • Деджонте Мюррэй («Сан-Антонио»)
    • Крис Миддлтон («Милуоки»)
    • Ламело Болл («Шарлотт»)
    • Руди Гобер («Юта»)

    Кевин Дюрэнт и Дрэймонд Грин не будут участвовать в Матче из-за травм. Дюрэнта в старте команды Дюрэнта заменит Джейсон Тейтум.

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