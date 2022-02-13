Составы команд на матч всех звезд НБА 2022: стартовые пятерки команд Леброна и Дюрэнта

В 3:00 по московскому времени в ночь с 20 на 21 февраля в Кливленде начнется 71-й .

На паркет выйдут команды Леброна Джеймса и Кевина Дюрэнта. Лидеры в голосовании болельщиков собирали состав на звездном драфте, на котором были еще 8 игроков старта, выбранные болельщиками, журналистами и игроками НБА, а также 14 баскетболистов, выбранные тренерами, и 2 игрока, которых лига назначила на замену травмированным. Составы сборных:

Стартовая пятерка:

Никола Йокич («Денвер»)

Яннис Адетокумбо («Милуоки»)

Леброн Джеймс («Лейкерс»)

Демар Дерозан («Чикаго»)

Стефен Карри («Голден Стэйт»)

Запасные:

Лука Дончич («Даллас»)

Дариус Гарлэнд («Кливленд»)

Крис Пол («Финикс»)

Джимми Батлер («Майами»)

Донован Митчелл («Юта»)

Фред Ванвлит («Торонто»)

Джеймс Харден («Филадельфия»)

Команда Дюрэнта

Стартовая пятерка:

Джоэл Эмбиид («Филадельфия»)

Джейсон Тейтум («Бостон»)

Эндрю Уиггинс («Голден Стэйт»)

Джа Морэнт («Мемфис»)

Трэй Янг («Атланта»)

Запасные:

Девин Букер («Финикс»)

Карл-Энтони Таунс («Миннесота»)

Зак Лавин («Чикаго»)

Деджонте Мюррэй («Сан-Антонио»)

Крис Миддлтон («Милуоки»)

Ламело Болл («Шарлотт»)

Руди Гобер («Юта»)

Кевин Дюрэнт и Дрэймонд Грин не будут участвовать в Матче из-за травм. Дюрэнта в старте команды Дюрэнта заменит Джейсон Тейтум.