Составы команд на матч всех звезд НБА 2022: стартовые пятерки команд Леброна и Дюрэнта

В 3:00 по московскому времени в ночь с 20 на 21 февраля в Кливленде начнется 71-й Матч Всех Звезд НБА.
На паркет выйдут команды Леброна Джеймса и Кевина Дюрэнта. Лидеры в голосовании болельщиков собирали состав на звездном драфте, на котором были еще 8 игроков старта, выбранные болельщиками, журналистами и игроками НБА, а также 14 баскетболистов, выбранные тренерами, и 2 игрока, которых лига назначила на замену травмированным. Составы сборных:
Стартовая пятерка:
- Никола Йокич («Денвер»)
- Яннис Адетокумбо («Милуоки»)
- Леброн Джеймс («Лейкерс»)
- Демар Дерозан («Чикаго»)
- Стефен Карри («Голден Стэйт»)
Запасные:
- Лука Дончич («Даллас»)
- Дариус Гарлэнд («Кливленд»)
- Крис Пол («Финикс»)
- Джимми Батлер («Майами»)
- Донован Митчелл («Юта»)
- Фред Ванвлит («Торонто»)
- Джеймс Харден («Филадельфия»)
Команда Дюрэнта
Стартовая пятерка:
- Джоэл Эмбиид («Филадельфия»)
- Джейсон Тейтум («Бостон»)
- Эндрю Уиггинс («Голден Стэйт»)
- Джа Морэнт («Мемфис»)
- Трэй Янг («Атланта»)
Запасные:
- Девин Букер («Финикс»)
- Карл-Энтони Таунс («Миннесота»)
- Зак Лавин («Чикаго»)
- Деджонте Мюррэй («Сан-Антонио»)
- Крис Миддлтон («Милуоки»)
- Ламело Болл («Шарлотт»)
- Руди Гобер («Юта»)
Кевин Дюрэнт и Дрэймонд Грин не будут участвовать в Матче из-за травм. Дюрэнта в старте команды Дюрэнта заменит Джейсон Тейтум.
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