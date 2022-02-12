Никола Миротич: «Получил сразу два подарка на день рождения: победу и локоть в лицо»

Теги Turkish Airlines EuroLeague Барселона Реал Никола Миротич Баскетбол

Форвард «Барселоны» Никола Миротич прокомментировал победу над мадридским «Реалом» в Евролиге.

«Это лучшее, что могло произойти в мой день рождения. Горжусь командой. Каждый внес вклад в победу.

Мы здорово играли и в атаке, и в защите. Нужно сохранить эту тенденцию. Я получил сразу два подарка: победу и локоть в лицо», – поделился впечатлениями игрок.

«Барселона» добилась победы над принципиальным соперником со счетом 86:68. Миротичу исполнился 31 год в день матча.

В одном из игровых эпизодов форвард получил удар локтем, в результате которого на лице игрока образовалась гематома.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные