Никола Миротич: «Получил сразу два подарка на день рождения: победу и локоть в лицо»

Форвард «Барселоны» прокомментировал победу над мадридским в .

«Это лучшее, что могло произойти в мой день рождения. Горжусь командой. Каждый внес вклад в победу.

Мы здорово играли и в атаке, и в защите. Нужно сохранить эту тенденцию. Я получил сразу два подарка: победу и локоть в лицо», – поделился впечатлениями игрок.

добилась победы над принципиальным соперником со счетом 86:68. Миротичу исполнился 31 год в день матча.

В одном из игровых эпизодов форвард получил удар локтем, в результате которого на лице игрока образовалась гематома.