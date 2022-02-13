И.о. главного тренера «Енисея» Павел Дергачев: «Потери стоили нам как минимум 30 очков»

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Исполняющий обязанности главного тренера «Енисея» Павел Дергачев назвал причины поражения от УНИКСа в рамках Лиги ВТБ.

«Невозможно выиграть у команды Евролиги, совершая 20 потерь. Они стоили нам как минимум 30 очков. К тому же, сегодня пошел бросок у Джона Брауна III. Нам удалось справиться только с одной задачей – не позволить УНИКСу собрать более 5-10 отскоков под нашим щитом, поскольку мы знаем, что казанцы – одни из лучших в Лиге ВТБ по подборам», – заявил Дергачев.

«Енисей» потерпел поражение в гостевом матче со счетом 77:97. Команда занимает восьмую строчку в турнирной таблице Лиги ВТБ на данный момент.

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