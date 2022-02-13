Велимир Перасович: «Хотели вернуться на победный путь после поражения в Евролиге»

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович отметил важность психологической составляющей в победном матче Лиги ВТБ против .

«Сегодня для нас был крайне важный матч с психологической точки зрения после поражения от «Црвены Звезды» в Евролиге. Мы хотели вернуться на победный путь. Рад, что нам это удалось. Мы результативно начали встречу, набрали много очков в первой половине. Но нам бы не хотелось заниматься перестрелкой с соперником. Как только мы стали лучше защищаться, то оторвались в счете и предопределили исход игры.

Сегодня хорошую работу на паркете проделали наши резервисты. После длительного отсутствия игровой практики они показали качественный баскетбол. Мы попробовали разные сочетания игроков, что для нас крайне важно», – поделился специалист.

УНИКС выиграл встречу со счетом 97:77. Команда обновила свой рекорд сезона по количеству трехочковых попаданий в одном матче, реализовав 16 попыток.